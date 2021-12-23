Понятие «инициатор инвестиционного проекта» закрепили в законодательстве Псковской области

12:47, 23 декабря 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание внесло изменения в законы «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» и «О порядке предоставления государственных гарантий Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Закон дополнен понятием «инициатор инвестиционного проекта», что обусловлено необходимостью распространения государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестпроектов на физических и юридических лиц, которые планируют их реализацию на территории области.

Кроме того, уточнены условия предоставления налоговых льгот инвесторам, связанные с их обязательством по выплате сотрудникам заработной платы не ниже средней зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности. Формулировка этой нормы в новой редакции закона позволит инвестору своевременно реагировать на экономические процессы и регулировать уровень заработной платы работников организации.