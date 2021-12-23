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Экономика

На 3,8% выросло промышленное производство в Псковской области

В ноябре 2021 года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%. В целом за одиннадцать месяцев 2021 года прирост составил 3,8% в сравнении с январем – ноябрем 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Увеличение объемов по сравнению с январем-ноябрем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 14,5%, обрабатывающие производства – на 1,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 18,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 14,7%.

Производства, показавшие в январе-ноябре 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- ремонт и монтаж машин и оборудования (+ 39,5%),

- производство прочих готовых изделий (+ 26,7%),

- производство кожи и изделий из кожи (+ 25,3%),

- производство химических веществ и химических продуктов (+ 22,8%),

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 22,1%).

Производства, больше других снизившие объемы по сравнению с январем-ноябрем 2020 года:

 - производство резиновых и пластмассовых изделий (- 16,2%),

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (- 7,6%).

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