Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло в 2022 году

08:20, 24 декабря 2021, ПАИ

Минсельхоз подготовил прогноз об изменении цен на продукты. Стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из неё и подсолнечного масла, пишет газета «Известия».

Цены производителей на муку могут вырасти к 2 февраля на 2,9% до 24,6 тысячи рублей/т. В рознице она подорожает на 3,7% до 47,3 тысячи рублей/т, то есть до 47 рублей за килограмм. В министерстве отметили, что в итоге вырастут цены на хлеб. Цена на хлеб в магазинах может подняться на 2,1%. То есть стоимость буханки доберётся до 43 рублей.

Также в ведомстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, в магазинах – на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг.

В Минсельхозе также добавили, что продолжают расти затраты изготовителей. Так, поднялись цены на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости.