Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло в 2022 году

Фото Дарьи Хватковой.

Минсельхоз подготовил прогноз об изменении цен на продукты. Стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из неё и подсолнечного масла, пишет газета «Известия».

Цены производителей на муку могут вырасти к 2 февраля на 2,9% до 24,6 тысячи рублей/т. В рознице она подорожает на 3,7% до 47,3 тысячи рублей/т, то есть до 47 рублей за килограмм. В министерстве отметили, что в итоге вырастут цены на хлеб. Цена на хлеб в магазинах может подняться на 2,1%. То есть стоимость буханки доберётся до 43 рублей.

Также в ведомстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, в магазинах – на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг.

В Минсельхозе также добавили, что продолжают расти затраты изготовителей. Так, поднялись цены на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

24 декабря 2021

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло в 2022 году
23 декабря 2021

Владимир Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный
23 декабря 2021

В Псковской области принят закон об индексации выплат отдельным категориям граждан

23 декабря 2021

Владимир Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%
23 декабря 2021

Утверждён трёхлетний бюджет территориального фонда медицинского страхования Псковской области
23 декабря 2021

Принят бюджет Псковской области на 2022 год
23 декабря 2021

Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы

23 декабря 2021

Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...