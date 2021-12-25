О способах реакции на неудачный подарок рассказала психотерапевт

17:21, 25 декабря 2021, ПАИ

Психотерапевт Стина Сандерс рассказала, как необходимо реагировать на неудачный подарок. По её мнению, необходимо подобрать подходящую фразу и произнести её дарителю. Об этом пишет газета «Известия».

Реакция на неудачный подарок, как подчеркнула специалист, зависит от длительности взаимоотношений с дарителем: если люди познакомились недавно, психотерапевт советует не рубить сплеча. Можно просто сказать, что подарок не понравился, по переигрывать не стоит.

В том случае если подарок оказался совершенно неудачным, а люди знакомы между собой длительное время, психотерапевт посоветовала подобрать подходящую формулировку и сказать об этом сразу.

«Я ценю твоё внимание и желание сделать мне подарок, спасибо тебе. Мы всё ещё узнаём друг друга, поэтому я хочу тебе сказать, что предпочитаю кроссовки, а не кроксы», — такие фразы подойдут лучше всего, уверена Сандерс.

Также, чтобы не получить неудачный подарок, Сандерс порекомендовала заранее попросить желанную вещь, составить список предпочтений и ненавязчиво передать его близкому человеку или же самому вручить нужный подарок человеку, а потом объяснить, почему выбрали именно эту вещь.