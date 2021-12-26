Камила Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда

12:53, 26 декабря 2021, ПАИ

Фигуристка Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда. Об этом сообщает ТАСС.

Камила Валиева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании, по сумме короткой и произвольной программ она набрала 283,48 балла.

Новые результаты не будут официально зарегистрированы, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой. Вместе с тем официальные мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов, установленные на этапе Гран-при в Сочи в этом году, также принадлежат спортсменке.

Чемпионке мира среди юниорок Камиле Валиевой пятнадцать лет, текущий сезон для неё первый на взрослом уровне, по итогам соревнования она завоевала право выступить на Олимпийских играх.