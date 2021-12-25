Подозреваемый в хищении фейерверка задержан в Пскове

10:53, 26 декабря 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении фейерверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря в 23:53 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в псковском магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала фейерверк. По данному факту проводится проверка.



