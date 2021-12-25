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Происшествия

Подозреваемый в хищении фейерверка задержан в Пскове

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении фейерверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря в 23:53 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в псковском магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. 

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала фейерверк. По данному факту проводится проверка.
 
 

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