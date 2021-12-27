120 часов обязательных работ получил житель Всеволожска за преступление в Псковской области

10:52, 27 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области житель Всеволожска Ленинградской области получил наказание в виде 120 часов обязательных работ: мужчина угрожал убить женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

12 июня, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, преступник повалил потерпевшую на пол лицом вниз, сел на ее спину, руками удерживал ее волосы и шею, высказывал угрозы убийством, а также нанес женщине удар поленом по голове.

Приговором мирового судьи судебного участка №19 Стругокрасненского района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).