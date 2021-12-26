Более 100 подростков Псковской области приняли участие в открытых тренировках по единоборствам и киберспорту

12:21, 27 декабря 2021, ПАИ

Более 100 подростков Псковской области приняли участие в открытых тренировках по единоборствам и занятиях по компьютерному спорту, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по физкультуре и спорту.

На прошедшей неделе в регионе прошёл целый ряд спортивных мероприятий в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2020 года. В Пскове и Великих Луках состоялось более 10 открытых тренировок и мастер-классов по различным видам единоборств, а также занятия по компьютерному спорту для несовершеннолетних подростков.

Ребята осваивали базовые навыки по самбо, ММА, боксу, Кудо, а на занятиях по компьютерному спорту узнали, что такое кибербезопасность, об игровой зависимости и о том, как ее избежать, а также попробовали себя в качестве киберспортсменов.

Такие открытые мероприятия – возможность для подростков попробовать различные виды спорта, чтобы выбрать тот, который больше нравится, повысить интерес к ЗОЖ,а также получить полезные и необходимые знания о кибербезопасности.