Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 17 октября

10:40, 02 октября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе «Порхов – Красуха», посвящённый памяти жертв фашизма, пройдёт в Порховском районе 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Псковской области.

К участию допустят спортсменов, имеющих соответствующую спортивную квалификацию и медицинский допуск. Турнир пройдёт в шести возрастных группах на дистанциях 3, 5, 10 и 21 километр.

В командном зачёте для городов квота вмещает десять спортсменов, а для районов – шесть. Призёров во всех возрастных группах в каждом виде программы наградят дипломами и медалями, а абсолютные победители на самых длинных дистанциях получат ценные призы.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 13 октября.