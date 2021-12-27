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Экономика

Николай Романов: Псковская область может два года не выращивать картофель

В Псковской области обеспеченность картофелем в два раза выше, чем прописано в Доктрине о продовольственной безопасности РФ. «По ней запасы должны быть 95%, а у нас — 192%. Грубо говоря, мы два года можем вообще не выращивать картофель», - рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов газете «АиФ-Псков».

По его словам, среди регионов Северо-Запада Псковская область по урожайности картофеля занимает третье место после Новгородской и Ленинградской.

В 2021 году в Псковской области урожай картофеля превысил показатели прошлого года на 5,7%. В 2020 году хозяйства области собрали 115 тысяч тонн картофеля, в этом — 121,6 тысячи тонн.

Сегодня картофелем в Псковской области заняты порядка 7 тысяч гектаров, из которых 438 приходится на сельскохозяйственные организации, 1319 га — на крестьянско-фермерские хозяйства, 5639 га земли засаживает картофелем население. При этом, заметил Николай Романов, год от года площадь картофельных полей у жителей сокращается, а в крестьянско-фермерских хозяйствах — растёт.

Он также отметил, что в регион ввозится только порядка 3 тысяч тонн картофеля, а вот вывозят — около 24 тысяч тонн. В основном выращенный в Псковской области корнеплод отправляется в Ленинградскую область.

Что касается цен, то, как пояснил председатель областного комитета по сельскому хозяйству, они зависят от стоимости минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, запчастей. И именно эти три позиции в последнее время изрядно подорожали. В итоге сейчас средняя закупочная цена на картофель составляет в Псковской области 27 рублей, на максимуме она было 35 рублей. К этому ещё нужно добавить наценку магазинов.

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