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Экономика

Почему подорожал картофель, объяснила псковский фермер

Псковский фермер объяснила, с чем связано подорожание картофеля. В беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» Евгения Штуммер, представитель главы крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Грибова, заявила, что сейчас две главные проблемы — это нехватка земли и овощехранилищ.

«Мы достаточно молодое хозяйство и каждый год увеличиваем посевные площади. Но введение в оборот новых земель требует сил и средств: почему-то нам часто передаются заросшие, заболоченные земли, при этом хорошие участки переводятся из разряда сельхозземель в земли для жилищного строительства», - отметила представитель крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас у КФХ порядка 300 га площадей, а засаживается около 200 га, что не позволяет производить севооборот.

Также среди ключевых факторов, оказывающих влияние на цены, Евгения Штуммер назвала подорожание удобрений, запчастей и бензина. В прошлом году псковское хозяйство продавало картофель по 15 рублей за килограмм, в этом — по 30 рублей.

«Предпосылок к удешевлению нашего картофеля сейчас нет. Если только государство не начнёт массово закупать картофель за границей, тогда придётся снижать и цену нашего», - подтвердил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

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