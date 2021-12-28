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Культура

Как будет работать Псковский театр драмы в новогодние праздники

В новогодние каникулы Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дарит зрителям большую праздничную программу для детей и для взрослых. В праздничные дни театр будет отдыхать всего один день – 1 января – в остальные дни для зрителей будут играть по три, четыре, пять спектаклей. С 28 декабря по 9 января все детские спектакли будут начинаться с новогодней интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В новогоднюю афишу вошли спектакли для детей разных возрастов: бэби-спектакли для малышей «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра», кукольно-драматический спектакль для детей от 4-х лет «Я сделал крылья и летал», спектакль-сказка для младших школьников и их родителей «Слон и птичка».

Во взрослой афише – нашумевшие премьеры уходящего года: «Зойкина квартира» по Булгакову (режиссер – Сергей Потапов), комедия «Пленные духи» по современной пьесе братьев Пресняковых (режиссер – Айрат Абушахманов), комедия «Сережа очень тупой» по пьесе Данилова (режиссер – Дмитрий Месхиев). Театр обязательно покажет и любимые спектакли псковской публики, хиты, проверенные временем: пушкинскую «Пиковую даму» и «Метель», лирическую комедию с одесским колоритом «Соседи», оглушительную «Очень громкую премьеру» – комедию с французским шиком и юмором.

Новогодняя афиша Псковского театра драмы

28 декабря

В 10:00 и 12:00 младших школьников приглашают на спектакль-сказку «Слон и птичка».

В 19:00 пройдет показ драматической мистификации по повести Пушкина «Пиковая дама» (12+).

29 декабря

В 10:00 малышей ждут на бэби-спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» (спектакль для детей от 2-х до 4-х лет).

В 19:00 пройдет показ нового спектакля по Булгакову «Зойкина квартира» режиссера Сергея Потапова (18+).

30 декабря

В 10:00 и 12:00 ребят приглашают на сказку «Слон и птичка» (спектакль для детей младшего школьного возраста).

Взрослых в 19:00 – на демографическую комедию «Сережа очень тупой» в постановке Дмитрия Месхиева (18+).

31 декабря

В 10:00 и 12:00 – детей приглашают на спектакль-сказку «Слон и птичка».

Взрослых в 15:00 – на новую комедию в постановке Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» (18+).

В 18:00 – на эффектную комедию большой сцены «Пленные духи» (16+).

2 января

В 10:00 и 12:00 состоится бэби-спектакль для малышей от 2-х до 4-х лет «Год Жирафа».

В 15:00 – новая комедия в постановке Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» (18+).

В 19:00 – яркая комедия на большой сцене, почти анекдот «Пленные духи» (16+).

3 января

В 10:00 и 12:00 малышей приглашают отправиться в увлекательное путешествие вместе с голубем Петром («Невероятные приключения голубя Петра» для детей от 2-х до 4-х лет).

В 13:00 и 19:00 – взрослых зрителей приглашают на романтическую мелодраму «Метель» по мотивам повести Пушкина (12+).

4 января

В 10:00 и 12:00 в театре – бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» (для детей от 2-х до 4-х лет).

В 19:00 – лирическая комедия для всех возрастов «Соседи» (12+).

5 января

В 10:00 и 12:00 – сказка для младших школьников «Слон и птичка».

В 19:00 – лирическая комедия для всех возрастов «Соседи» (12+).

6 января

В 10:00 и 12:00 – бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» (для детей от 2-х до 4-х лет).

В 19:00 – эксцентрическая комедия по мотивам французской пьесы «Очень громкая премьера» (18+).

7 января

В 10:00 и 12:00 малышей познакомят с юным Жирафом, который только открывает для себя удивительный и разнообразный окружающий мир («Год Жирафа», спектакль для детей от 2-х до 4-х лет).

В 12:00 и 14:00 зрителям покажут спектакль для семейного просмотра о чуде рождения ребенка «Я сделал крылья и летал» (спектакль будет интересен детям от 4-х лет, а также их мамам и папам).

В 19:00 на большой сцене – эксцентрическая комедия по мотивам французской пьесы «Очень громкая премьера» (18+).

8 января

В 19:00 зрителей приглашают на новый спектакль по Булгакову «Зойкина квартира» (в главной роли – петербургская актриса Кристина Кузьмина).

9 января

В 10:00 и 12:00 малышей познакомят с юным Жирафом, который только открывает для себя удивительный и разнообразный окружающий мир («Год Жирафа», спектакль для детей от 2-х до 4-х лет).

В 12:00 и 14:00 зрителям покажут спектакль для семейного просмотра о чуде рождения ребенка «Я сделал крылья и летал» (спектакль будет интересен детям от 4-х лет, а также их мамам и папам).

В 19:00 зрителей приглашают на новый спектакль театра по Булгакову «Зойкина квартира» (в главной роли – петербургская актриса Кристина Кузьмина).

Псковский театр драмы поздравляет зрителей с наступающим Новым годом и призывает поскорее спланировать праздничные каникулы, ведь билетов на спектакли практически не осталось. Ознакомиться с афишей и купить билеты можно в кассе и на официальном сайте театра: https://drampush.ru/afisha.

 

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