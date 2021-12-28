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Политика

Александр Котов – о взаимодействии с исполнительной властью: Всегда есть возможность диалога

У исполнительной и законодательной власти Псковской области всегда есть возможность для диалога. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live.

«Исполнительная и законодательная власть региона работают над решением одних и тех же задач. У нас одни и те же цели, но разные полномочия, – отметил Александр Котов. – Я противник того, чтобы мы тут мерились между собой, выясняли, кто круче. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать. Мы все хорошо помним, когда была конфронтация между исполнительной властью и законодательным органом. От этого всем было хуже. Страдали в том числе жители региона».

Спикер Псковского областного Собрания подчеркнул, что у исполнительной и законодательной власти Псковской области всегда есть возможность для компромисса и диалога.

«И сейчас особенно. Потому что губернатор внимательно относится к работе областного Собрания, каждого депутата. Он даже на встречах с фракциями подчеркивает: уважаемые коллеги, дверь для вас открыта, пожалуйста, приходите, обращайтесь, давайте обсуждать, договариваться, – отметил Александр Котов. – И у нас это происходит. Взять, например, работу над проектом закона о бюджете. Мы создали согласительную комиссию, в работе которой принимали участие представители исполнительной власти на уровне заместителей главы региона, мы провели серию консультаций с губернатором. Если мы таким образом будем работать, это пойдёт на пользу всем».

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