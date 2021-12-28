Александр Котов стал гостем ПАИ-live

16:04, 28 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем эфира ПАИ-live.

Выросла ли субъектность региональных парламентариев после сокращения их числа? Надо ли вслед за заксобранием оптимизировать гордумы Пскова и Великих Лук? Как успели проявить себя в новом созыве депутаты-новички и есть ли шанс найти общий язык у «Яблока» и «Единой России»? В эфире проекта ПАИ-live спикер Псковского областного Собрания Александр Котов подвел политические итоги 2021 года и ответил на эти и другие вопросы главного редактора «Псковской правды» Максима Андреева.