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Спорт

Открытие стадиона «Машиностроитель» в администрации Пскова считают самым значимым спортивным событием года

Самым значимым спортивным событием уходящего года в Пскове стало открытие обновленного стадиона «Машиностроитель», отметили в пресс-службе администрации города. Здесь проведена масштабная реконструкция: полностью перестроены трибуны и входная группа. На стадионе созданы условия для занятий разными видами спорта: легкой атлетикой, дзюдо, футболом, фехтованием, велоспортом и другими. 

Трибуны стадиона имеют более 4 тысяч посадочных мест, защищенных козырьками от дождя. Подтрибунные помещения оборудованы раздевалками для футболистов и гимнастов, душевыми и туалетами. Появились тренажерные залы аэробной и силовой направленности, легкоатлетический манеж длиной 114 метров.

В планах - вторая очередь реконструкции, которая будет включать строительство тренировочного футбольного поля, плоскостных сооружений, многофункционального спортивного комплекса. Все это позволит качественно организовать тренировочный процесс, а также проводить соревнования по художественной гимнастике, баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, теннису, дзюдо, воркауту и другим видам спорта на самом высоком уровне.

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусной инфекцией, в Пскове в 2021 году прошло большое количество крупных соревнований.

Так, состоялось первенство Северо-Западного федерального округа России по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов: Петрозаводск, Северодвинск, Советск, Калининград, Сланцы, Волхов, Ломоносов, Кириши, Псков, Великие Луки.

В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, прошли уникальные онлайн-соревнования между школьниками из Пскова и Симферополя. На базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии было организовано прямое включение с Республикой Крым, подобный телемост стал уникальным в России.

В рамках реализации проекта ER 78 «Promoting healthy lifestyles/ HEALTHY» («Распространение здорового образа жизни») Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов в Пскове были организованы турниры по баскетболу, волейболу, футболу среди учащихся города Пскова. Соревнования проводились в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи России и Эстонии, профилактики вредных привычек и малоподвижного образа жизни, а также продвижения высокой двигательной активности среди жителей городов.

В марте 2021 года прошел традиционный XXI межрегиональный турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти героев- десантников 6-й роты. В соревнованиях приняли участие около 200 юношей из Санкт-Петербурга, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей.

ХХII турнир по художественной гимнастике памяти князя Александра Невского состоялся в Пскове в июне текущего года. В нем приняли участие более 250 гимнастов из разных городов России.

На базе СШОР «Ника» в Пскове прошли Всероссийские соревнования по гребному спорту «XX Псковская регата», в которых приняли участие порядка 130 человек из 5 субъектов РФ (Псковской, Калужской, Тверской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга).

Осенью в Пскове был организован Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2021». В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из 15 районов Псковской области и двух городов – Псков и Великие Луки.

На всех соревнованиях воспитанники псковских спортивных школ достойно представили родной город.

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