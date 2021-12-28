Александр Котов – о цифровизации избирательных кампаний: Нужно двигаться по этому пути

17:28, 28 декабря 2021, ПАИ

В ближайшем будущем электронное голосование будет применяться в Псковской области, считает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.

«Я считаю, что электронное голосование неизбежно, как крах империализма! Сегодня оно применяется уже во многих странах и неизбежно будет применяться у нас, потому что это быстро, это удобно. Это, как мне кажется, позволит на любых выборах значительно увеличить процент принявших участие в голосовании избирателей», – отметил Александр Котов.

Спикер областного Собрания напомнил, что некоторые люди говорят, будто дистанционное электронное голосование даёт возможность для фальсификации. «Но если к этому относиться так, то нужно к каждому бюллетеню приставить по наблюдателю. Надо просто думать о том, какая существует защита, насколько она надежна, насколько мы можем гарантировать информационную безопасность, и так далее. Мне кажется, что нужно двигаться по этому пути, и я двумя руками поддерживаю цифровизацию в проведении избирательных кампаний», – сказал он.

«Мне сейчас трудно с технической точки зрения говорить о существующих способах защиты, для этого есть соответствующие специалисты. Но представители политических партий, обладающие специальными знаниями в сфере информационных технологий, могли бы быть как раз «электронными наблюдателями» на выборах. Но только для этого нужно будет приложить определенные усилия», – заключил Александр Котов.