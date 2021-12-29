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О разных Дедах Морозах и Жириновском – похитителе Рождества – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем неспящим. Меня зовут Сергей Владимирович, и на сайте Псковского агентства информации снова «Хороший дайджест», в котором мы отыскиваем в прошлом дне самые лучшие и позитивные новости!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам. Теперь вы понимаете, кто этот Гринч – похититель Рождества? Можете пугать им детишек.

В России предлагают использовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение ребёнка, выходящее за рамки ОМС. С данным предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Вы только вдумайтесь! Человек, призванный защищать права ребёнка, расписывается в некомпетентности Минздрава и лишает детей того же права на образование, которое мама могла бы оплатить материнским капиталом, если бы государство было заинтересовано в лечении. Это нехорошая новость, но она хороша как повод задуматься: так ли защищают человеческие права всякие омбудсмены?

В Псковском областном театре кукол открылась выставка новогодних игрушек. Скажу честно, для меня старые новогодние игрушки олицетворяют связь времён. В моей семье есть реликвия – Дед Мороз под ёлку из папиросной бумаги и ваты советского периода. Ему около 48 лет! Покупали ещё совсем молодые родители, поэтому берегу как зеницу ока. В каждой новогодней игрушке отражена эпоха, поэтому так интересно их разглядывать. Цены на чёрном рынке на некоторые из них достигают астрономических сумм!

Вы не поверите, Деду Морозу взяли и рассчитали пенсию. Но она оказалась какой-то очень смешной. А ведь Дедушка горбатился с 1937 года, когда в СССР разрешили запрещённые до этого новогодние ёлки. 10 221 рубль – пенсия Деда Мороза. Хоть жалобу в ЕСПЧ подавай!

Кстати, Деду Морозу маленькая пенсия вовсе не мешает бывать в разных ипостасях.  Например, в Пскове объявился Дед Мороз – байкер. 42-летний Павел Селиверстов рассказал: «Просто хотел повеселить народ. Никакой особой цели не было. Пробегом это тоже не назвать. Но эмоции, конечно, сильные. Адреналин. Дорога очень скользкая. Ну и друзей порадовал роликом». А я подумал: хорошо, когда есть такие замечательные и нестандартно мыслящие люди! Анекдот в тему: тому, кто женщину свою любит и шубу ей купит, Дед Мороз принесёт всё для бритья и носочки.

И наконец, самая главная и самая хорошая новость. Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений. Ура!

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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