Выставка новогодних игрушек с историей открылась в Пскове

12:48, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковском областном театре кукол открылась выставка новогодних игрушек, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В театре отметили, что у каждого экспоната своя история. «Глядя на эти игрушки, кто-то вспомнит свое детство, тихие вечера, когда наряжали всей семьей елку, и папа поднимал на руки, чтобы поставить на макушку яркую звезду. Время, когда под елкой утром находили заветный подарок и по дому разносился запах мандаринов», - добавили в учреждении. Есть на выставке и такие новогодние игрушки, которые видели много поколений, и благодаря заведующей художественно-постановочным цехом театра Марии Воробьевой они сохранились.

Увидеть выставку новогодних игрушек можно перед спектаклем «Семь сказочных ключей», который театр подготовил к праздничным дням. Это музыкальная постановка, объединившая в себе лучшие сказки - «Кот в сапогах», «Старик Хоттабыч», «Доктор Айболит» и другие.

Приобрести билеты можно онлайн или в кассе театра.