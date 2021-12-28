В России предлагают разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребёнка
В России предлагают использовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение ребёнка, выходящее за рамки ОМС, пишет RT.
С данным предложением выступила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой наделить соответствующими полномочиями одного из членов семьи.
По мнению омбудсмена, такой способ применения этих средств в России необходим. Такой вывод она сделала, проанализировав обращения в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. «В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — отметила она.
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