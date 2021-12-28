Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений

17:47, 28 декабря 2021, ПАИ

Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в новогоднюю ночь объекты общепита смогут работать до 2:00, в целом на праздники разрешены салюты, ярмарки, но без проведения концертов на уличных сценах.

В новогодние праздники в Псковской области запланировано проведение порядка 500 мероприятий, отметил губернатор. «Но напомню, пандемия никуда не делась, контроль за соблюдением всех мер должен быть постоянным. Особое внимание прошу коллег обратить на сферу общепита особенно в районах», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что в новогодние праздники сотрудники Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области будут проводить регулярные рейды.