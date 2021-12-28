Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений

Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в новогоднюю ночь объекты общепита смогут работать до 2:00, в целом на праздники разрешены салюты, ярмарки, но без проведения концертов на уличных сценах.

В новогодние праздники в Псковской области запланировано проведение порядка 500 мероприятий, отметил губернатор. «Но напомню, пандемия никуда не делась, контроль за соблюдением всех мер должен быть постоянным. Особое внимание прошу коллег обратить на сферу общепита особенно в районах», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что в новогодние праздники сотрудники Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области будут проводить регулярные рейды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

28 декабря 2021

Депутаты Госдумы предложили ограничить срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами
28 декабря 2021

Движение автомобилей не будут ограничивать на новогодних праздниках в Пскове
28 декабря 2021

Шестую неделю в Псковской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
28 декабря 2021

Роспотребнадзор опасается ухудшения эпидемиологической ситуации в Псковской области из-за наплыва туристов
28 декабря 2021

Около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса испортились в Псковской области

28 декабря 2021

Новогодние праздники Псковская область встретит без дополнительных ограничений
28 декабря 2021

Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
28 декабря 2021

Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...