«Просто хотел повеселить народ»: Дед Мороз-байкер прокатился по Пскову

14:29, 28 декабря 2021, ПАИ

26 декабря в Пскове местные жители заметили на улицах разъезжающего на мотоцикле горожанина, одетого в костюм Деда Мороза. Пскович прокатился и подрифтовал в самом центре Пскова.

Как пишет издание «Комсомольская правда. Псков», Дедом Морозом-байкером оказался 42-летний Павел Селиверстов. «Просто хотел повеселить народ. Никакой особой цели не было. Пробегом это тоже не назвать. Но эмоции, конечно, сильные. Адреналин. Дорога очень скользкая. Ну и друзей порадовал роликом», – рассказал пскович.

Павел Селиверстов занимается монтажом наружных вывесок, он украшал елку в одном из торговых центров Пскова. При этом, как отметил мужчина, ранее он стоял у истоков становления редакции «Комсомольской правды» в Псковской области и проработал в издании пять лет.

«Начинал с простого верстальщика с ее [газеты – ред.] основания под руководством Рогожука. Потом ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором, ну и закончил директором», - добавил Павел Селиверстов.