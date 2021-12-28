На мастер-класс по сценической речи приглашают псковичей в мастерскую «Гвозди»

11:25, 29 декабря 2021, ПАИ

В период зимних каникул театральная мастерская «Гвозди» приглашает на мастер-класс по сценической речи театрального педагога, преподавателя сценической речи Людмилы Маслениковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Занятие пройдет 5 января 2022 года с 18:00 до 20:00.

Стоимость мастер-класса 500 рублей

«Некоторым кажется, что наши речевые навыки формируются в детстве раз и навсегда, однако это не совсем так. Артикуляционный аппарат можно тренировать в любом возрасте. Параллельно в процессе речевого тренинга можно освободиться от мышечных зажимов, приобрести хорошую осанку и уверенность в себе. Красивая и четкая речь – это ваша визитная карточка и составляющая успеха во многих сферах профессиональной деятельности», - отметили в театре.

Участники мастер-класса познакомятся с основами правильного владения дыханием, голосом, дикцией, научатся простым, но очень полезным упражнениям, которые смогут затем выполнять самостоятельно.

Записаться на мастер-класс можно по телефону +7 911 395-77-63 (Марина Николаева, директор театральной мастерской «Гвозди»).