Дмитрий Шахов и руководство псковского Пенсионного фонда совместно рассмотрели обращения граждан

12:43, 29 декабря 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Ирина Петренко рассмотрели два обращения граждан, касающиеся зачета стажа работы в СССР и определения среднего заработка в это время для исчисления российской страховой пенсии.

В ходе встречи были полностью проанализированы периоды работы граждан, обратившихся к региональному омбудсмену, произведен дополнительный расчет среднего заработка и трудового стажа граждан в период работы в СССР, а также правильность применения положений федерального закона о страховых пенсиях в РФ, в том числе и в связи с новыми возрастными условиями выхода на пенсию. По одному из обращений нарушений законодательства не выявлено, пенсия рассчитана и выплачивается в полном размере, по второму – сделаны запросы в Министерство обороны России для предоставления в возможно короткие сроки документов, подтверждающих заработок заявителя в советский период времени. В случае получения таких документов от Министерства обороны РФ пенсия гражданина будет перерасчитана в сторону увеличения.

Как отметил Дмитрий Шахов, складывающаяся новая практика взаимодействия на основе соглашения, заключенного с управляющей Псковским отделением Пенсионного фонда Натальей Мельниковой позволяет не только ещё более оперативно рассматривать обращения граждан, но и сразу по результатам рассмотрения, в случае выявления нарушений, принимать решения, направленные на обеспечения прав наших граждан.

«Тем более это важно в такой чувствительной сфере, после проведённой пенсионной реформы, как установление и выплата пенсий, которые у нас в стране у большинства пенсионеров не очень большие и требуют подробной информации для каждого пенсионера, как сформировался такой размер пенсионных выплат, сказал региональный омбудсмен», - отметил Дмитрий Шахов.