Транзит икры и свиного шпика запретили в Псковской области

15:48, 29 декабря 2021, ПАИ

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Псковской области сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил нарушения при проведении ветеринарного контроля 343,7 килограмма свиного шпика и икры горбуши. Продукция перемещалась автомобильным транспортом из Минска в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что согласно маркировке икру произвело московское ООО «Виктория». Однако из-за отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов безопасность и происхождение рыбной продукции не были подтверждены уполномоченным органом. На партию шпика также отсутствовали документы, а на самой продукции не было маркировочных этикеток. Кроме того, рыбная и мясная продукция перевозились с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 343,7 килограмма икры горбуши и свиного шпика по таможенной территории ЕАЭС запрещено. Оформлен акт о возврате товаров в Белоруссию.