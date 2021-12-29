В деревне Крупп появился светящийся медведь

23:23, 29 декабря 2021, ПАИ

Инсталляцию в виде медведя установили в деревне Крупп Печорского района. Об этом сообщила районная газета «Печорская правда».

29 декабря на площадке рядом с администрацией Круппской волости, рядом с украшенной ёлкой, смонтировали светящегося медведя.

«Хозяин российского леса» величественен и красив. Жители и гости приозёрного края обрели новую интересную геолокацию.

Напомним, что на новогодние инсталляции губернатор выделил Печорскому району 1 млн рублей. Причём, как отметил Михаил Ведерников, на эти деньги должны быть приобретены украшения, которые будут радовать людей много лет.