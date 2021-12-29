В деревне Крупп появился светящийся медведь
Инсталляцию в виде медведя установили в деревне Крупп Печорского района. Об этом сообщила районная газета «Печорская правда».
29 декабря на площадке рядом с администрацией Круппской волости, рядом с украшенной ёлкой, смонтировали светящегося медведя.
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Напомним, что на новогодние инсталляции губернатор выделил Печорскому району 1 млн рублей. Причём, как отметил Михаил Ведерников, на эти деньги должны быть приобретены украшения, которые будут радовать людей много лет.
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