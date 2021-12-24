По 1 млн рублей получат районы Псковской области на украшение населённых пунктов

16:06, 24 декабря 2021, ПАИ

Районы Псковской области получат по 1 млн рублей на украшение населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Островский район (в силу численности населения) получит 2 млн рублей, Пскову и Великим Лукам уже было выделено по 10 млн рублей.

Глава региона рассказал, что закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно, и добавил, что украшения должны впоследствии остаться и радовать жителей в течение всего года.