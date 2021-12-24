По 1 млн рублей получат районы Псковской области на украшение населённых пунктов
Районы Псковской области получат по 1 млн рублей на украшение населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Островский район (в силу численности населения) получит 2 млн рублей, Пскову и Великим Лукам уже было выделено по 10 млн рублей.
Глава региона рассказал, что закупки и монтаж будут проведены максимально оперативно, и добавил, что украшения должны впоследствии остаться и радовать жителей в течение всего года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
24 декабря 2021
Малле Богачева - о поддержке народных промыслов: Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать
24 декабря 2021
Круглый стол по итогам реализации социально ориентированных проектов проходит в медиацентре ПАИ