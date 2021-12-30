Gallina Blanca покидает Россию. Буль-буль

21:35, 30 декабря 2021, ПАИ

GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, решил уйти из России. Об этом сегодня сообщило издание «Коммерсантъ». Предприятие компании в Нижегородской области купит непальская CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Стоимость сделки может быть в диапазоне 1-1,5 млрд руб. Продажи лапши быстрого приготовления в России растут, но CG Foods придётся инвестировать в продвижение нового для страны бренда и развитие производства.

С 1998 года компания Gallina Blanca выпускала бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия.

Gallina Blanca — испанская компания, основанная в 1936 году Луисом Карульей. Штаб-квартира расположена в Барселоне.