Александр Котов: Пусть новый год будет наполнен общением, достижениями, познанием нового

12:11, 31 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Встреча Нового года всегда немного больше, чем просто праздничные хлопоты, приятные встречи и веселье. Это определённый рубеж, когда мы намеренно, а порой даже интуитивно пытаемся проанализировать, что удалось сделать, а что нет, переосмыслить события, оценить результат, построить планы на будущее.

У каждого из нас в уходящем году были победы и поражения, были радостные минуты и трудные моменты. Пусть в наступающем году все добрые намерения обязательно станут реальностью, а дорога к достижению поставленных целей будет удачной и интересной. Пусть каждый день года имеет смысл и будет наполнен чем-то по-настоящему ценным: общением с близкими и друзьями, личностным ростом, профессиональными достижениями, познанием нового. Пусть для каждого из нас и для нашей страны 2022 год будет мирным и созидательным!»