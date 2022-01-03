Регулярный недосып подростков влияет на уровень сахара в организме

22:40, 03 января 2022, ПАИ

Американские учёные исследовали подростков, которые регулярно не высыпаются, и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что нехватка сна приводит к тому, что подростки съедают лишних два килограмма сахара за учебный год по сравнению с теми, кто имеет здоровый сон. Об этом сегодня пишет сайт Naked Science.

«Недостаток сна повышает риск того, что подростки будут есть больше углеводов и сахара и пить больше сладких напитков, чем когда они спят достаточно», — сообщила доктор и профессор клинической психологии, психологии развития BYU, а также ведущий автор исследования Кара Макрей Дюраччо.

Выводы были сделаны на основе изучения особенностей сна и питания 93 подростков. В первую неделю они спали по шесть с половиной часов каждую ночь, а в течение следующих семи дней — по девять с половиной часов. Исследователи также измеряли потребление калорий, макроэлементов, гликемическую нагрузку и типы съедаемых продуктов.

Результаты показали: когда тинейджеры испытывали недостаток сна, они ели больше пищи, повышающей уровень сахара в крови, а когда имели здоровый сон — меньше. Употребление таких продуктов приходилось на вечер, после 21 часа. Невысыпающиеся старшеклассники ели также меньше фруктов и овощей в течение всего дня. При этом общая калорийность пищи была одинаковой и в первую, и во вторую неделю эксперимента.

Просто во время недосыпа еда детей становилась менее полезной и содержала больше сахара и углеводов. В итоге авторы работы пришли к выводу, что подростки, испытывающие дефицит сна, потребляют около 12 лишних граммов сахара каждый день. Такой недосып в течение всего учебного года приведёт к тому, что они будут съедать 2,04 килограмма сахара сверх нормы за учебный год.