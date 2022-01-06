В действиях крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора
Telegram-канал «Лентач» собрал информацию о главных событиях в Казахстане к этому часу:
• МВД Казахстана: площадь республики зачищена от преступных группировок. Контртеррористическая операция в Алма-Ате продолжается;
• Союз торговых сетей Казахстана оценил ущерб от действий мародёров в 25 миллиардов тенге (около 57 миллионов долларов);
• беларуские миротворцы также вылетели в Казахстан, сообщило Минобороны Беларуси;
• вещание телеканалов в Алматы прервалось;
• железнодорожные пути в нескольких областях были перекрыты, 25 поездов отменено, сообщил «Хабар24»;
• в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа найдены признаки ценового сговора, сообщили в управлении по защите и развитию конкуренции Казахстана;
• на центральной площади в Актау вновь собираются люди;
• СМИ: в Таразе слышна стрельба;
• сотрудники МИД России помогли выехать из Казахстана группе российских школьников: спортивная команда находилась на сборах в Алма-Ате;
• МВД РК пообещало уничтожить тех протестующих, кто не сдаст оружие;
• охрану Байконура и мест хранения компонентов ракетного топлива усилили.
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В действиях крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора
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