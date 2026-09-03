Более 80 миллионов цветов ввезли в Псковскую область в августе

11:28, 03 сентября 2026, ПАИ

Более 83 миллионов срезанных цветов из 23 стран ввезли в Псковскую область в августе. Это на 21 % больше, чем за предыдущий месяц, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основной объём импортных партий срезанных цветов, в том числе роз, гвоздик, хризантем, альстромерий, гипсофил, гербер и ирисов, был выращен в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении и Израиле.

Все цветы прошли лабораторные исследования, которые выявили 1,1 тысячи случаев заражения цветочной продукции по восьми видам карантинных объектов. Все заражённые цветы уничтожили.

Продукция, соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, проследовала по адресам получателей.

Ранее крупную партию саженцев деревьев запретили ввозить в Псковскую область.