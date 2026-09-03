Партию опасного мёда обнаружили на границе в Псковской области

11:45, 03 сентября 2026, ПАИ

Незаконную перевозку 150 килограммов мёда из Белоруссии пресекли в деревне Лобок Невельского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время документарного контроля инспектор ведомства установил, что у продукции нет ветеринарных сопроводительных документов на натуральную продукцию, подтверждающих её безопасность и происхождение. Также у мёда не было маркировки, позволяющей идентифицировать наименование товара, производителя, срок реализации, дату производства и страну происхождения.

В итоге перемещение 150 килограммов мёда по таможенной территории ЕЭС запретили, товар возвратили в Белоруссию.

Ранее крупную партию саженцев деревьев запретили ввозить в Псковскую область.