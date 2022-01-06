На две недели авиакомпания «Аэрофлот» отменила продажи билетов в Казахстан

23:39, 06 января 2022, ПАИ

Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Об этом сообщил ТАСС перевозчик. Компания отменила рейсы в Казахстан 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе.

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели, – отмечается в сообщении. – При этом авиакомпания вернёт пассажирам средства за несостоявшийся полёт. «Аэрофлот» информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно. Пассажирам отменённых рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств».