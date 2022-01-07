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Страна и мир

В Байконуре запретили собираться больше трёх человек

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин с полудня 7 января до полуночи 19 января ввёл в городе повышенный, «синий» уровень террористической опасности в связи с протестами и беспорядками во всей стране, сообщает Interfax.

Введённые дополнительные меры и временные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности личности, общества и государства на территории города, заверили в мэрии и призвал людей не поддаваться панике, не верить слухам и сохранять спокойствие.

«Ситуация в городе Байконуре остаётся стабильной и контролируемой», – указывается в сообщении властей. Предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города Байконура работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

Кроме того, в горадминистрации заявили, что введён запрет собираться больше чем по трое из-за пандемии.

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