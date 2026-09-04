«Михайловское» представит в Минске пушкинские пейзажи Сергея Репина

13:40, 04 сентября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 5 сентября, открывает выставку в Минске, в Государственном музее истории белорусской литературы.

Как сообщили ПАИ в музее, экспозиция называется «Пушкинский мемориальный пейзаж в работах художника Сергея Николаевича Репина». Она включает в себя 13 живописных (холст, масло) и 9 графических (акварель) работ мастера — известного российского художника-монументалиста, профессора Санкт-Петербургской академии имени И.Е. Репина, лауреата Государственной премии РСФСР.

Сегодня музей-заповедник «Михайловское» располагает большой коллекцией произведений Сергея Репина. Подавляющее большинство из них посвящено Святогорью.

«Сергей Николаевич полюбил эти места всей душой, а ещё обрёл настоящего друга в лице директора музея Семёна Степановича Гейченко. Художник построил мастерскую в деревне Дедовцы, неподалёку от мемориальной усадьбы «Михайловское». Каждое лето он живёт и работает здесь, создавая свои, очень пушкинские по духу “подвижные картины“. От его пейзажей веет удивительным покоем и гармонией», — рассказали в музее.

Пушкинский Заповедник часто экспонирует работы Сергея Репина — как в собственных выставочных залах, так и за пределами музея и региона, а также в виртуальном пространстве. Выставка, развёрнутая сейчас в Минске, будет работать для посетителей чуть менее месяца — до 30 сентября, уточнили в «Михайловском».