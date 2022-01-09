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Перечислены способы восстановления сна после новогодних праздников

Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко рассказала, как можно восстановить сон после новогодних праздников. Об этом пишет газета «Известия».

Колесниченко подчеркнула, что не стоит отсыпаться до самого вечера. По ее словам, в организме человека существуют биологические часы, по которым протекают все физиологические процессы, именуемые циркадными ритмами: бодрствование и сон, синтез гормонов, обмен веществ, работа пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига», - рассказала врач в беседе с Lenta.ru.

При этом, как добавила Елена Колесниченко, если человек ложится спать в 23:00 и встает в 07:00, а в новогоднюю ночь заснул под утро — в 04:00, то его циркадные ритмы сдвинулись на пять часов. Специалист предостерегла от злоупотребления алкоголем, потому что он усугубляет проявления десинхроноза [синдром смены часовых поясов. — ПАИ].

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