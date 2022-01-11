Псковичи чуть не остались без отопления и горячей воды в преддверии Нового года

12:38, 11 января 2022, ПАИ

Вентилятор на самой большой котельной Пскова сломался в преддверии Нового года, сообщается в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей.

«На самой большой котельной города вышел из строя вентилятор. Заклинило подшипник, вал провернуло и вентилятор встал», - отметили в теплосетях.

Специалисты приступили к демонтажу вентилятора, без которого не удастся нагнать тепло, необходимое для работы.

«Подшипник припаялся к валу самого вентилятора, и без помощи сотрудников ремонтной службы здесь не обойтись. Как перевести огромный, несколькотонный вентилятор с одного участка на другой? Конечно, не без помощи автобазы предприятия, на котельную СВПУ прибыл кран и КамАЗ, которые доставили наш вентилятор в цех», - рассказали в организации.

Специалистам удалось оперативно отремонтировать и вернуть для монтажа на котельную СВПУ. «Совсем не важно, какой на календаре день, месяц или час, важно только, чтобы котельная не уходила на праздники с неисправностями, которые могут быть опасны не только для самого персонала котельной, но и для жителей нашего города, которые могут встретить Новый год в холодных квартирах да ещё и без горячей воды», - добавили в Псковских теплосетях.