Острые социально-экономические проблемы развития российской науки и высшего образования обсудили в ПсковГУ

13:13, 12 января 2022, ПАИ

О необходимости расширения мер социальной поддержки молодых учёных и профессуры заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина на встрече с заместителем руководителя аппарата Российского профессорского собрания, профессором Валерием Дзюбаном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В мероприятии, которое проходило на площадке ПсковГУ, приняли участие члены президиума Псковского регионального отделения Российского профессорского собрания. Основная цель встречи – обмен предложениями, актуальными для дальнейшего развития отечественной науки и высшего образования, а также информирование о работе, которая ведется Российским профессорским собранием в части аккредитации университетов и учреждений СПО и формирования профессионального экспертного сообщества.

В ходе дискуссии ректор ПсковГУ отметила, что в связи с ростом нагрузки, вызванным максимальным внедрением в процесс обучения дистанционных технологий, значительно сократилось время, которое требуется профессорско-преподавательскому составу для научной деятельности. Оптимизации ситуации способствовало бы создание унифицированной цифровой платформы для реализации образовательных программ на дистанте, в которой могли бы работать все российские университеты. Особое внимание руководитель университета уделила вопросам обеспечения достойного уровня жизни профессорско-преподавательского состава и престижности профессии ученого.

«На федеральном уровне неоднократно обращали внимание на необходимость разработки программы по предоставлению жилья и соцпакета молодым учёным. Об этом говорит и президент РФ, и Министерство науки и высшего образования, – подчеркнула Наталья Ильина. – Псковский государственный университет готов в экспериментальном режиме подключиться к такой программе совместно с регионом и частным бизнесом».

Участники встречи также поставили перед представителем аппарата Российского профессорского собрания вопросы, связанные с привлечением работодателей к процессу аккредитации учреждений СПО.

Актуальна и проблема возвращения заочного обучения в аспирантуре. Сейчас такое обучение возможно лишь в очной форме, между тем в российских вузах давно сложилась практика, когда аспирант-заочник работает ассистентом на кафедре, погружается в научную проблематику и активно участвует в жизни университета. Это помогает молодым учёным на этапе входа в научную деятельность, а также обеспечивает преемственность опыта в вузе.

«Науку делают люди, исследовательские школы, – подчеркнула Наталья Ильина, резюмируя дискуссию. – В Псковском государственном университете наращивается научный потенциал, однако вопросы социальной поддержки ученых по-прежнему актуальны. Кроме того, надо на государственном уровне ответить на вопрос – зачем современной молодёжи наука».

Добавим, общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание» создана 21 ноября 2016 года. В состав Псковского регионального отделения Российского профессорского собрания ПРО РПС входят доктора наук и профессора трёх вузов Псковской области: Псковского государственного университета, Великолукской сельскохозяйственной академии и Великолукской академии физкультуры и спорта (всего зарегистрировано 58 человек).