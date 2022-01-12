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Общество

Борис Елкин поздравил работников прокуратуры с 300-летием её создания

Глава администрации Пскова Борис Елкин 12 января поздравил работников прокуратуры с 300-летием образования этой структуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Борис Елкин отметил, что прокуратура России – один из важнейших институтов государственной власти, который на протяжении трёх столетий достойно несёт возложенную на него ответственность по обеспечению безопасности, прав и свобод граждан, соблюдению законности и правопорядка, социальной стабильности и экономическому развитию Пскова.

«Вы занимаетесь профилактикой преступности, боретесь с коррупцией, ведёте серьезную надзорную работу во всех сферах жизни», – обратился он к работникам прокуратуры Пскова.

Сити-менеджер также подчеркнул, что в органах прокуратуры служат высококлассные специалисты, истинные профессионалы своего дела, для которых чувства долга и справедливости являются важнейшими качествами.

«Выражаю слова искреннего уважения работникам прокуратуры и ветеранам, которые внесли огромный вклад в обеспечение верховенства закона и передали накопленный опыт молодому поколению. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почётное звание надежных стражей закона придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!» – заключил Борис Елкин.

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