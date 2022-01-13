Публикуем фотографии с места пожара в Плюсском районе

12:38, 13 января 2022, ПАИ

Сообщение о возгорании в Плюсском районе поступило в Пожарно-спасательную часть №24 12 января в 11:20, сообщает районная газета «Плюсский край» со ссылкой на главного госинспектора по надзору по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Владимира Егоркина.

В результате возгорания жилой дом (дача) был полностью уничтожен огнём.

Наиболее вероятная причина пожара – неисправность дымохода печи. По данному факту проводится проверка. В результате произошедшего никто не пострадал.

На месте тушения пожара работали пять человек личного состава и две автоцистерны.