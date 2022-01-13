Садовый дом сгорел в Плюсском районе
Садовый дом сгорел в Плюсском районе 11 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел в деревне Малые Льзи. По предварительным данным, дом сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи. По той же причине произошёл пожар в жилом доме в Невельском районе. В результате возгорания в деревне Усть-Долыссы на кухне частного дома в печи сгорела сажа.
В 15:25 в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района в жилом доме сгорел диван. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, стали известны подробности пожара, произошедшего вчера в Порхове на улице Псковской. В результате пожара в двухэтажном жилом доме сгорела кровля и чердачное помещение. В пристройке к дому огнём повредило кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
На псковскую управляющую компанию составили протокол из-за падения льда с крыши на щенка