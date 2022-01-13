Садовый дом сгорел в Плюсском районе

09:42, 13 января 2022, ПАИ

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Садовый дом сгорел в Плюсском районе 11 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в деревне Малые Льзи. По предварительным данным, дом сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи. По той же причине произошёл пожар в жилом доме в Невельском районе. В результате возгорания в деревне Усть-Долыссы на кухне частного дома в печи сгорела сажа.

В 15:25 в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района в жилом доме сгорел диван. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, стали известны подробности пожара, произошедшего вчера в Порхове на улице Псковской. В результате пожара в двухэтажном жилом доме сгорела кровля и чердачное помещение. В пристройке к дому огнём повредило кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.