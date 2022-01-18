Две упаковки кофе пытался украсть пскович из магазина на улице Яна Фабрициуса

11:01, 18 января 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 января около 19:00 экипажу вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса – сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 57-летнего псковича, который похитил из торгового зала две упаковки кофе.

По факту кражи идет проверка.