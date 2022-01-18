Школьный музей в Великих Луках признан одним из лучших на Северо-Западе

16:23, 18 января 2022, ПАИ

Поисковый отряд «Патриот» музея школы № 9 в Великих Луках стал победителем всероссийского конкурса следопытских работ «Неизвестный солдат» и занял третье место среди музеев Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

В школе поисковый отряд появился 1 сентября 2020 года по инициативе членов поискового отряда «Штурм», учителей и учащихся школы. Члены поискового отряда «Патриот» школьного музея занимаются установлением имён бойцов, погибших при защите Великих Лук и Великолукского района и захороненных на территории муниципального образования, а также установлением боевого пути погибших бойцов, поиском родственников установленных бойцов.

В частности, поисковый отряд «Патриот» оказал помощь в создании экспозиции школьного музея и в его открытии 9 декабря 2020 года, принял участие в поиске родственников солдат, останки которых были найдены в результате полевых экспедиций поискового отряда «Штурм», а также в Вахте Памяти в Локнянском районе.