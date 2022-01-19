О новых штаммах после «омикрона» предупредил глава ВОЗ

07:29, 19 января 2022, ПАИ

После распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

По его словам, пандемия завершится не скоро: «Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты».

Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что очень важно отслеживать и оценивать ситуацию при появлении новых штаммов COVID-19.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что ошибочно предполагать, что «омикрон» — легкое заболевание, при том, что оно может протекать в среднем протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы.