На Тайване выпустили самый красивый проездной в мире

22:03, 19 января 2022, ПАИ

На Тайване выпустили проездной в виде Лунной Палочки — жезла героини манги и аниме «Сейлор Мун». Об этом сообщает сегодня Telehram-канал «КБ».

С помощью жезла можно оплачивать проезд в общественном транспорте и расплачиваться в магазинах. При оплате камни на жезле подсвечиваются.

«Сейлор Мун» - название японской франшизы, созданной Наоко Такэути. Обычно ей приписывают популяризацию концепции команды девочек-волшебниц.