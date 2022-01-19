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Страна и мир

В Чехии от коронавируса умерла певица-антиваксер Хана Хорка

Певица думала, что выздоравливает. Фото: Telegram

В Чехии умерла певица-антиваксер Хана Хорка, специально заболевшая COVID-19, чтобы получить сертификат и избежать введённых ограничений, сообщает RT.

По словам сына 57-летней фолк-исполнительницы, когда заболели её родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними.

За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю».

Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в её смерти других антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину.

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