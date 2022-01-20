«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо вышла в российский прокат
20 января в российский прокат вышла картина «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо — свежая экранизация одноименного мрачного романа-нуара Уилльяма Линдсея Грешама. Об этом сообщает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм оскароносного режиссера, снявшего, в частности, «Форму воды» и «Лабиринт Фавна», рассказывает об аферисте-медиуме, который убеждает богачей в том, что он может общаться с мёртвыми. Однако его мошенничество приводит к опасным последствиям.
Главную роль в картине исполнил Брэдли Купер, вместе с ним в ленте сыграли Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Дэвид Стратэрн, Джим Бивер, Ричард Дженкинс, Рон Перлман и Тони Коллетт.
Цифровой релиз «Аллеи кошмаров» состоится 1 февраля на Hulu и HBO Max.
Гильермо дель Торо
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