Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе

18:33, 20 января 2022, ПАИ

Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 20 января в деревне Барсаново недалеко от поворота на Маргушено.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Opel хотел повернуть налево и пропускал встречные транспортные средства. В этот момент в него сзади въехал УАЗ, за рулём которого был 55-летний мужчина. После столкновения автомобиль снесло на обочину.

Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», УАЗ принадлежит Красногородскому психоневрологическому интернату.

В ходе столкновения незначительные травмы получил водитель УАЗа и его 50-летний пассажир. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.