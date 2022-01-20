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Происшествия

Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе

Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 20 января в деревне Барсаново недалеко от поворота на Маргушено.

  • Два человека пострадали в результате ДТП в Опочке
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Опочке
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Опочке
    Фото: ПАИ

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Opel хотел повернуть налево и пропускал встречные транспортные средства. В этот момент в него сзади въехал УАЗ, за рулём которого был 55-летний мужчина. После столкновения автомобиль снесло на обочину. 

Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», УАЗ принадлежит Красногородскому психоневрологическому интернату.

В ходе столкновения незначительные травмы получил водитель УАЗа и его 50-летний пассажир. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. 

 

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