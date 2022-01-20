Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе
Два человека пострадали в результате аварии в Опочецком районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
ДТП произошло 20 января в деревне Барсаново недалеко от поворота на Маргушено.
По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Opel хотел повернуть налево и пропускал встречные транспортные средства. В этот момент в него сзади въехал УАЗ, за рулём которого был 55-летний мужчина. После столкновения автомобиль снесло на обочину.
Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», УАЗ принадлежит Красногородскому психоневрологическому интернату.
В ходе столкновения незначительные травмы получил водитель УАЗа и его 50-летний пассажир. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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