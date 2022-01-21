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Соцсфера

Ольга Евстигнеева рассказала о планах работы социальной сферы региона на 2022 год

Фото из архива ПАИ

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире одной из псковских радиостанций рассказала о планах работы социальной сферы региона на 2022 год, а также подвела итоги работы в 2021 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Евстигнеева отметила, что приоритетными задачами остаются обеспечение льготами и пособиями всех льготных категорий граждан, которые есть. «Мы надеемся, что, как и в прошлом году, у нас никаких задержек по выплатам не будет», - сказала она.

Прожиточный минимум в Псковской области на 2022 год составляет 12 527 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 13 654 рубля, для пенсионеров – 10 773 рубля, для детей – 12 250 рублей.

Выплата на детей от трёх до семи лет в размере 100% будет 12 250 рублей, в размере 50% – 6 125 рублей и 75%  9 187 рублей.

«Решение по разбивке выплат было принято в прошлом году Министерством труда и соцзащиты РФ, чтобы выплаты осуществлялись для тех семей, которые в этом нуждаются», - добавила Ольга Евстигнеева.

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