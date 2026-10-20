Почётным донорам в Псковской области будут выплачивать пособия

11:11, 20 октября 2026, ПАИ

Ежегодные пособия почётным донорам и людям, у которых возникли осложнения в результате вакцинации, с 2027 года начнёт выплачивать отделение СФР по Псковской области, сообщили в официальной группе отделения в MAX.

Право на ежегодную денежную выплату имеют граждане, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР». Звание присваивают за безвозмездную сдачу крови или её компонентов определённое число раз.

Сумма ежегодной денежной выплаты подлежит индексации. В 2026 году она составляет 19 497,68 рубля. Выплата не облагается НДФЛ.

Деньги перечисляют один раз в год – не позднее 1 апреля. Выплата предоставляется независимо от получения других мер социальной поддержки по иным основаниям.